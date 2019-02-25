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Bursa'da bin 400 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bin 400 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bin 400 litre kaçak alkol ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde H.B.'nin kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Şahsın evinde yapılan aramada alkol üretimi yaptığı, düzenek şişeleme ve kapak makinesi ile bin 400 litre alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabancaya ait fişek, 5 gram esrar ve 6 adet antika tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem yapıldı.

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