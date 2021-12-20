İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da bin lira değerinde termos hırsızlığı kamerada

Bursa’da sahibinin kapısının önüne koyduğu bin TL değerindeki termos hırsızlar tarafından saniyeler içerisinde çalındı.

Bursa'da sahibinin kapısının önüne koyduğu bin TL değerindeki termos hırsızlar tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Bu anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Osmangazi'ye bağlı Başaran Mahallesinde meydana geldi. Vatandaş, evinden indirdiği termosu çöp atmak için kapının önüne koydu. O sırada 2 şüpheli şahıs sokaktan geçerken termosu gördü. Daha sonra etrafta kimse olmadığını gören şüpheliler termosu alarak kayıplara karıştı. Sahibi geldiğinde termosu yerinde göremeyince gözlerine inanamadı. Termosun değerinin bin lira olduğu öğrenildi. Bu anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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