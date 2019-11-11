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Bursa'da bin polisle şafak operasyonu, Özel harekat kapıları böyle kırdı

Bursa’da çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenlendi.

Bursa'da çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda özel harekat timlerinin açılmayan kapıları kırarak girdiği evlerde narkotik polisi evleri didik didik aradı.Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği öğrenildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan izin ile 10 mahallede, 50 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyet, Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden 1000 polis, bu sabah tesbit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.


“Özel Harekat ekiplerinden nefes kesen baskın”


Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


“Sokak ve Caddeler abluka altına alındı”


Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen ve suç oranının daha fazla olduğu çok sayıda sokak ve cadde de denetim noktası oluşturdu. Şüpheli oldukları değerlendirilen kişilerin üstleri ve çantaları arandı. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği belirtildi. Ayrıca ekipler drone ile operasyona havadan destek verdi.

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