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Bursa'da bin polisle uyuşturucu baskını

Bursa’da bin polisle şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bin polisle şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Koç başı ile kırılan kapıların ardından 200 gram uyuşturucu, 4 tabanca ve 2 bin 485 lira para ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçelerde daha önceden belirlediği ikametlere şafak operasyonu düzenledi. Sabah 06.30'da gerçekleştirilen operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve narkotik köpekleri katıldı. Bin polisin yer aldığı operasyonda ikametlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Evlerde ve arabalarda yapılan aramalarda 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, bonzai, ectasy, 4 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 485 lira ele geçirildi.


Operasyonlarda R.B., Y.K., F.O., Y.Ç., A.J., S.B., A.K., N.K., E.R., Ö.S., R.G. ve S.S. gözaltına alındı.


Yapılan operasyonlar neticesinde daha önce gözaltına alınan 6 kişiye uyuşturucu bulundurmak ve satın almak suçundan adli işlem başlatılırken, 12 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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