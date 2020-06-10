Bursa'da bin polisle yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı

Bursa'da bin polisle şafak saati gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şafak vakti Bursa'nın merkez ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 18 kişi gözaltına alındı. Baskında Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden bin polis görev aldı. Aramalara narkotik dedektör köpeği Fırtına da katıldı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 200 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şahıs hakkında İştirak Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.