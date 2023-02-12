İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da binadan sızan doğalgaz 19 kişiyi zehirledi

Bursa’da binadan sızan doğal gazdan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da binadan sızan doğal gazdan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı.



Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulanan bir binada sızan doğalgaz 19 kişiyi zehirledi.


Binadan gelen ağır koku üzerine zehirlendiklerini düşünen apartman sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen 19 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, hastaneye kaldırılan 19 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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