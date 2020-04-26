Bursa'da bir apartman karantina altına alındı

Bursa'da bir apartmanda görülen korona vakası sonucu apartman karantinaya alındı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Elmalı Sokak No:7'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.