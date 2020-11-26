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Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler

Bursa’da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler.

Bursa'da bir aracın bagajına 5 kişi bindiler. O anlar kameralara yansıdı.


Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari bir aracın arka bagaj kapısının açık olduğu görülürken, içerisinde yatakların yanına 5 kişinin binmesi kameraya yansıdı. Arkadan gelen bir aracın uyarılarına rağmen yoluna devam eden sürücü ve içerisindekilerin tehlikeli yolculuğu anbean görüntülendi.

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