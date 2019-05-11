Bursa'da ‘Bir bilenle, bilge nesil' ödülleri verildi

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ‘bir bilenle, bilge nesil' teması ile liselerarası kompozisyon yarışmasında derece ye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda düzenlenen ödül törenine MTTB İl Başkanı Samet Enes Öztürk, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, sosyal medyada ‘Bonus Hoca' olarak tanınan Süleyman Beledioğlu'nun yanı sıra eğitim camiası temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kompozisyon yarışması ödül töreninin açılışında konuşan Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, başta yarışmaya katılan her okulun birincisi 50 kişiye mansiyon ödülü olarak bisiklet hediye eden ana sponsor Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bilgi güçtür adamım, diyordu en son çalıştığım fen lisesinden biyoloji öğretmeni arkadaşım, Hakikaten bilgi güçtür. Ama bilgiyi nasıl kullanacağını öğrenme noktasında egzersiz anlamına gelebilecek olan kitap okumadır. Bu yarışma bunu sağlıyor."

Konuşmaların ardından projeye katkı veren öğretmenlere ve yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. 3'üncülük ödülleri; Şule Akyol, Damla Hancıoğlu, Emir Erüngörmez, 2'ncilik ödülleri; Rümeysa Arıcıoğlu, Yunus Şahin, Yağmur Şahin, 1'incilik ödülleri; Yasemin İşöz, Ayşegül Demirören, Berna Orhan