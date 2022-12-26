İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da bir çalışan ilk iş gününde hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde yapımı devam eden belediye hizmet binası inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde yapımı devam eden belediye hizmet binası inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.


Olay, Kemalpaşa Mahallesinde taşeron firma tarafından inşaat çalışması devam eden belediye hizmet binası inşaatında meydana geldi. İskele üzerinde çalışan Alaattin K.(61), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı. İlk iş gününde çalışırken yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.