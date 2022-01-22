İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da bir ev alev alev yandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir ev alev alev yandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ev alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Mahallesi Navadori Caddesi'nde meydana gelen yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın başka dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınırken, dairede oturan üç kişide kendi imkanları ile daireden çıktılar. Yangının çıkış sebebi ile alakalı çalışma başlatıldı.


Evin alev alev yanma anı kameralara yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.