Bursa'da bir günde iki kaza:1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da aynı günde meydana gelen iki kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Bursa'da meydana gelen kazalardan ilki akşam saatlerinde Yıldırım İlçesine bağlı Vakıf Mahallesi Vakıf Lambalarında diğeri ise Esentepe Kavşağında meydana geldi.

Trafik Radar Sanal Sellektör Facebook Sayfası'ndan alınan bilgiye göre, Yıldırım yakın çevre yolu Vakıf Kavşağı yakınlarında hızla şekilde ilerleyen Tofaş marka otomobil zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkıp önce kamyona sonrada bir araca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü ambulansla kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre diğer kaza ise Bursa - İzmir otoyolu Esentepe kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile yolunda seyreden otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçen otomobilin arka koltuğunda bulunan yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşanan kazalardan dolayı kapanan ve trafik kuyruklarının oluştuğu, trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.