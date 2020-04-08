Bursa'da bir hayırsever veresiye borçlarını ödedi

Bursa'da ismi öğrenilemeyen bir hayırsever farklı noktalardaki marketlere giderek vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

Bursa'nın Gemlik İlçesinde, farklı bölgelerde olan marketlere vatandaşların borcu Gemlikli bir hayırsever tarafından ödendi. İşletme sahiplerinden alınan bilgiye göre, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların, marketten alışveriş yaparken borçlarını düşünmemeleri ve zor zamanlarda evlerinde daha rahat olmaları adına hayırsever tarafından destek olunduğunu belirttiler.

5 Nisan tarihine kadar marketlere borcu olan vatandaşların borçlarının tamamı hayırsever tarafından ödendi. Korona virüs ile mücadelede, vatandaşların birbirine destek olmalarına konusunda örnek bir davranış olan uygulamanın, emsal görülmesi ve teşvik edici olması bekleniyor.