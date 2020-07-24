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Bursa'da bir inşaatta kediyi yaktılar

Bursa’nın Gemlik ilçesinde boş bir inşaatta yanmış kedi bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde boş bir inşaatta yanmış kedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde, birkaç yıl önce başlayan ve tamamlanamayan binanın içinde yakılmış kedi bulundu. Kedinin yakıldığı aleni şekilde görülürken, kedinin gözlerinin de oyulduğu dikkat çekti. Kedinin vücut bölgesinin tamamen yandığı ve kemiklerinin kaldığı gözlenirken, altında da çevreden bulunan eşyaların da yakıldığı göze çarptı.

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