Bursa'da bir kadın işçi kolunu makineye kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana gelen olayda makineye kapılan işçinin kolu koptu.

Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Leyla K. (50), geri dönüşüm makinesine kullanılmayan camları atmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu makineye kaptırdı. Makinenin durması sonucu iş yeri arkadaşlarının kurtardığı kadının sol kolu, omzuna yakın yerden koptu. Kadın ve kopan kolu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavisi yapılan kadın, kolu dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.