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Bursa'da bir kişi silahla ayağından vuruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi silahla bacağında vuruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi silahla bacağında vuruldu. Yaralı şahıs Bursa'ya sevk edilirken, yüzünü çarşafla kapatması dikkat çekti.


Alınan bilgiler göre olay, Hocaköy Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 27 yaşındaki İsmail E., silahla bacağından vuruldu. Yaralanan şahıs özel araçla arkadaşları tarafından samda kavşağına kadar getirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yolda yaralı alarak İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan tedavin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının Bursa'ya sevk edildiği zaman yüzünü çarşafla kapatması dikkat çekti. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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