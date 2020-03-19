Bursa'da bir kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı

Bursa'da umreden dönen bir kişi Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesinde karantina altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 7 Mart tarihinde umre ziyaretinden dönen ve ev karantinası devam eden 60 yaşlarında bir kadın da çıkan yüksek ateş sağlık ekiplerini harekete geçirdi. 112 sağlık ekipleri ambulans ile yaşlı kadını evinden alarak İznik Devlet Hastanesine getirdi. Acil servisin karantina bölümünde gerekli kontrolleri yapılan yaşlı kadın, hastanede izole edilen bölümde tedbir amaçlı olarak karantina altına alındı.