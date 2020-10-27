Bursa'da bir kişiden 2 kilo uyuşturucu çıktı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişiden toplamda 2 kilo uyuşturucu madde çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda A.T. isimli bir şahıs uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 215 gram toz esrar, 1 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.