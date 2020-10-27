İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da bir kişiden 2 kilo uyuşturucu çıktı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişiden toplamda 2 kilo uyuşturucu madde çıktı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişiden toplamda 2 kilo uyuşturucu madde çıktı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda A.T. isimli bir şahıs uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak suçundan gözaltına alındı.


Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 215 gram toz esrar, 1 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.


Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.