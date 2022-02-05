İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

Bursa’da 1’i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosiklet ile gezintiye çıktı. Bu tehlikeli anları vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, en arkada oturan kişinin ise düşme noktasına geldiği görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, 'bu kadarına da pes' dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.