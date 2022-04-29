Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu

Bursa'da ölü yunus balığı karaya vurdu. Geçtiğimiz günlerde bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.

Olay, Mudanya ilçesi Eğerce sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda ölü bir yunus balığı olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ölü yunus balığını incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. Geçtiğimiz günler Ayazma sahiline başka bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.