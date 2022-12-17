Bursa'da bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minerali Çavuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar yerini kısa sürede alevlere teslim ederek otomobil alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.