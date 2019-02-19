Bursa'da bir yılda 441 metruk bina yıkıldı

Bursa'da 2018 yılında bin 244 metruk bina tespit edilirken, bunların 441'i yıkıldı.

Bursa'da 2018 yılında belediyeler tarafından tespit edilip, yıkılan metruk bina sayısı açıklandı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda tek tek yıkılıyor. Tehlikeli veya uyuşturucu kullanıcıların mesken edindikleri metruk binalar, yıkılmadan önce hak sahiplerine bilgi veriliyor. 2018 yılında Bursa genelinde tespit edilen bin 244 metruk binanın 441'i yıkıldı. 2017 yılında ise, 570 metruk bina tespit edilirken, bunlardan 190'ı yıkıldı. Rakamlarda 2018 yılında tespit edilen ve yıkılan metruk binanın daha çok olduğu görüldü.

En çok bina İnegöl'de tespit edilip yıkıldı

Öte yandan, verilere göre 2018 yılında 285 ile en çok metruk bina İnegöl'de tespit edildi. İnegöl'ü 274 bina ile Nilüfer, 146 bina ile Osmangazi ve 140 bina ile Yıldırım takip etti. 182 metruk bina yıkılmasıyla bu sıralamada İnegöl birinci oldu. İnegöl'ü, 100 bina ile Osmangazi, 38 bina ile Gemlik ve 26 bina ile Yıldırım takip etti. 2017 yılında ise 147 metruk bina ile en fazla Yenişehir'de tespit edilmiş, 64 bina ile en çok Orhangazi'de yıkılmıştı.

En az metruk bina Harmancık'ta

Verilere göre en az metruk bina Harmancık ilçesinde tespit edildi. Harmancık'ı 6 bina ile Keles, 9 bina ile Mustafakemalpaşa, 10 bina ile Kestel ve 17 bina ile İznik izledi. Harmancık'ta hiç bina yıkılmazken, İznik'te 1, Orhaneli'de 2, Karacabey ile Keles'te ise 4 bina yıkıldı. 2017 yılında Nilüfer, Karacabey, Büyükorhan ve Harmancık'ta metruk bina tespit edilmemişti.