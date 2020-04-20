Bursa'da biri 65 yaşında 3 hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Bursa'da biri 65 yaşında olmak üzere 3 hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu.

Yeni tip korona virüs salgınında testleri pozitif çıkan ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Gürsu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilirken duygusal anlar yaşandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs salgını sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testleri pozitif çıkan 64 yaşındaki kadın ile 35 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 günlük tedavileri sonrasında taburcu edildi. Hastalar taburcu edilirken, sağlık çalışanları hastaları alkışlarla uğurladı.

Sağlık çalışanı taburcu oldu

Diğer yandan, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Oğuzhan Kanat tedavi gördüğü aynı hastaneden taburcu oldu.

Gece aniden ateşinin artması ve orta derecede öksürük başlangıcıyla hastaneye gittiğini belirten Kanat, yapılan tahlil sonucu neticesinde testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Koronavirüs hastaları için ayrılan özel ve izole edilmiş odada 6 gün boyunca tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kanat, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, sağlık personellerinin uyarılarını dikkate almalarını ve sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları konusunda uyardı.