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Bursa'da bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir binanın girişinde bulunan bisikleti çalan hırsız kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın girişinde bulunan bisikleti çalan hırsız kayıplara karıştı. O ânlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın giriş katında bulunan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın binaya girişi ve bisikletle çıkışı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık şüphelisi şahsın rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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