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Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa’da kamyonun arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da kamyonun arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuğa neredeyse kamera yetişemedi.


Tehlikeli yolculuk Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak yolculuk etti. Kamyonun hızı zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşırken, gençlerden birinin zaman zaman bir eliyle arkadaşının arkasına tutunarak sürmesi gözlerden kaçmadı. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuğa neredeyse kamera yetişemedi.

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