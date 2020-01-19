İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da bodrum katta yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, bodrum kullanılamaz hale getirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, bodrum kullanılamaz hale getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Viraca Mahallesi Ayrancıoğlu Sokak'ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum katına sönmemiş soba kovasının koyulması üzerine korların bodrumdaki plastik ve poşetlere sıçramasıyla çıkan yangın, kömür ve odunlara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Apartmanın yanında ahşap metruk binalar olması büyük bir tehlike oluştururken, bölgeye gelen Mustafakemalpaşa itfaiyesi yangına hızla müdahale etti. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ikinci kattaki evinden çıkamayan yaşlı kadın ise itfaiyenin müdahalesi sayesinde dumandan etkilenmedi. Yangın söndürülürken, bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.