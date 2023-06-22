Bursa'da boya fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı

Bursa'da bir boya fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında fabrika içerisinde çalışan 2 işçi hafif yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı esnada fabrika içerisinde çalışan 2 işçi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10'dan fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.