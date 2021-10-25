Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların yaşandığı işyerinin çatısında kocaman bir delik açıldı.

Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Alibeyköy Mahallesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çalışanlar dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın o sırada boya deposuna da sıçradı. Patlamaların yaşandığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. İşyerinde büyük hasar oluşurken, işyerinin çatısında kocaman bir delik açıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.