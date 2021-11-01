Bursa'da budama atıkları kompost gübre oluyor

30 Mart 2022 tarihine kadar düzenli bir şekilde toplanacak olan budama atıkları, toprağa kazandırılmak üzere kompost gübre yapılacak.

Nilüfer Belediyesi, ev, site ve bahçelerden çıkan budama atıklarını düzenli bir şekilde topluyor. 1 Kasımdan itibaren toplanmaya başlanan budama atıkları, 30 Mart 2022 tarihine kadar belirlenen programa göre şehrin birçok mahallesinden toplanacak. Budama atıklarının düzenli bir şekilde toplanabilmesi için vatandaşların, taşınabilir, araca yüklenebilir boyut ve ağırlıkta hazırlamaları gerekiyor.

Atıkların bir gün öncesinden özel mülkiyetlerin dışına çıkarılması ve Nilüfer Belediyesi'ne bildirilmesi gerekiyor. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, budama atıklarını bulunduğu yerden alarak, atık sahalarına bırakacak.

Toplanan budama atıkları, geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında Alaaddinbey Mahallesi'ndeki atık sahasında bulunan yonga makinesinden geçirilip, organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülecek. Elde edilen kompost gübreler, kent genelindeki park, bahçe ve çeşitli alanlarda kullanılacak.

Bahçe ve budama atıklarının toplanacağı gün ve mahalleler şu şekilde belirlendi:

Pazartesi: Altınşehir, Ertuğrul, Balat, Ahmet Yesevi, Minareliçavuş, Beşevler, Alaaddinbey.

Salı: Yüzüncüyıl, 23 Ekim, 19 Mayıs, Çamlıca, Odunluk, Gümüştepe, Özlüce

Çarşamba: Cumhuriyet, 23 Nisan, Fethiye, Üçevler, Çalı, Demirci.

Perşembe: Ataevler, Işıktepe, Barış, Kültür, Kayapa, 30 Ağustos, Hasanağa

Cuma: İhsaniye, Karaman, Esentepe, Konak, Ürünlü.

Cumartesi: Görükle, Dumlupınar, Balkan, Kurtuluş, Akçalar, Kızılcıklı.