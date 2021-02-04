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Bursa'da bugün sıcaklık rekoru bekleniyor

Termometrelerin bugün Bursa’da en yüksek 21 dereceyi göstereceği tahmin edilirken, bunun yeni bir rekor olması bekleniyor.

Termometrelerin bugün Bursa'da en yüksek 21 dereceyi göstereceği tahmin edilirken, bunun yeni bir rekor olması bekleniyor. Geçmişte aynı tarihte gerçekleşen uç sıcaklık 16,5 derece olarak ölçülmüştü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklığın ise en yüksek 21 derece olması bekleniyor. Hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Bursa'da hava sıcaklıklarının pazar günü 23 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Uludağ'da ise bugün sıcaklığın en düşük sıfır, en yüksek 6 derece olacağı tahmin edilirken, kar kalınlığı 61 santimetre olarak bildirildi. Bugün 21 dereceyle sıcaklık rekoru kırılması beklenen Bursa'da, 1928 - 2018 arası yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık 20 Şubat 2010 yılında 26.9 olarak gerçekleşmişti.

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