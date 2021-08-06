İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da bugün sıcaklık rekoru, yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Bursa'da bugün için sıcaklık rekoru beklenirken, hafta sonu ise sıcaklıklar 9 derece azalarak, sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.


Verilere göre bu zamana kadar 6 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 39 derece olurken, bugün termometrelerin 12.00-15.00 saatleri arasında 40 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Hafta sonu ise sıcak hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması beklenen Bursa'da, sıcaklıkların 9 derece azalarak 31 dereceye düşmesi bekleniyor. Ayrıca yetkililer, mecbur kalmadıkça bugün öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

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