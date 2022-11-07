Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu...Bakan Soylu startını verdi

Bursa’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği büyük uyuşturucu operasyonunda 70 noktaya baskın yapılıyor.
Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği büyük uyuşturucu operasyonunda 70 noktaya baskın yapılıyor. Operasyona polis helikopteri, narkotik köpekleri, çok sayıda polis katılıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir kökünü kurutma operasyonunun startını sabah 06.00 sıralarında verdi.
Merkez Osmangazi ilçesi Anadolu Mahallesi, Meydancık Mahallesi ve Gökdere Bölgesi'nde uyuşturucu satıcılarına ait daha önceden evlere operasyon yapılıyor.
Çevik kuvvet, özel harekat ve narkotik ekiplerinin destek verdiği operasyonda 110 kişinin gözaltına alınması planlanıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da birazdan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde konuya ilişkin basın açıklaması yapacak.