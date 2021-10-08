İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 'ByLock' operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bursa’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 22 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 9'u ihraç, biri faal görevde olan 10 polisin de yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 19'u adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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