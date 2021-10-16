İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek durdurulan aracın sürücüsüne ceza yağdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek durdurulan aracın sürücüsüne ceza yağdı.


Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir aracın önünde çakar olduğunu fark etti. Polis ekipleri aracı durdurarak inceledi. Yapılan incelemede kanuna aykırı olan çakar lamba olduğu tespit edildi. Sürücü Mehmet Ü.'ye çakar lamba kullandığı için bin 339 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca çakar lamba söktürüldü.

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