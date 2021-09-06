Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı: Alevler tamir atölyesi ve yüksek gerilim hattına sıçradı

Bursa'da yol kenarında bulunan çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler güçlükle söndürüldü.

Yangın Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Dumlupınar caddesinde yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, bir oto tamir atolyesinin bahçesine de sıçradı, burada bulunan 3 hurda araç yandı. Alevler Dumlupınar caddesine kadar uzanınca polis yolu kapattı. Alevler yüksek gerilim hattına da sıçradı. Vatandaşların da yardımıyla 7 itfaiye ve 2 tanker ile müdahale edildi. Yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle yangın çevrede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken Dumlupınar caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.