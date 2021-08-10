Bursa'da cami çeşmelerini çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalan zanlı tutuklandı.

Birçok cami şadırvanında meydana gelen çeşme hırsızlığı son olarak Bahçelievler ve Sırma Camii'nde yaşandı. İki camide bulunan 5 musluk ve batarya yerinden sökülerek çalındı. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar, çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Cemaat, çalınan muslukları kendi imkanları ile yenilediklerini belirterek, “Bu hırsızlığa bir anlam veremiyoruz. Allah ıslah etsin” dedi.

Polis, camideki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin peşine düştü. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan Sinan D. (35) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.