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Bursa'da cami hoparlöründen "sokağa çıkmayın" uyarısı

Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bursa’da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bursa'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.


Türkiye genelinde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dün 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından bugün cami hoparlörlerinden anons yapılarak, diğer vatandaşların da zorunda kalmadıkça sokağa çıkmaması gerektiği vurgulandı. Hafta sonu çalışmayan Bursalıların sokağa çıkmaması için yapılan açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlıkları için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu kalmadıkça evlerinizden çıkmayalım" denildi.

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