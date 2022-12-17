Bursa'da caminin kurşun levhalarını böyle çaldı

Bursa'da bir hırsız, caminin kubbesindeki bakır levhaları çalarken güvenlik kameralarını hesaba katmadı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir çok caminin kubbesinde bulunan kurşun levhaları çalan hırsız; önce güvenlik kamerasına sonra da polislere yakalandı.

Bir caminin kamera görüntüsüne yansıyan hırsızın önce etrafı kolaçan ettiği, daha sonra elektrik direğinden tırmanarak söktüğü görüldü.

Sabah camiye gelen imamın ihbarı üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler eşkalini belirledikleri şüpheliyi arama çalışması başlattı.

61 suçtan kaydı bulunan H.C.M. isimli şahsı suç üstü yakalayan ekipler ifadesini almak üzere Asayiş Şubeye getirdi.

Burada işlemleri tamamlanan şüpheli H.C.M. çıkarıldığı mahkmece tutuklandı.

Son dönemlerde emtia ve maden fiyatlarındaki artışın hırsızların iştahını kabarttığı, hırsızlık malı hurda satın alan alan firmalar hakkında da işlem yapılacağı öğrenildi.