İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da caminin şamdanlarını çaldılar

Bursa’da camiye giren bir kişi mihrapta duran şamdanları büyük bir titizlik ve soğukkanlılıkla çaldı.

Bursa'da camiye giren bir kişi mihrapta duran şamdanları büyük bir titizlik ve soğukkanlılıkla çaldı. O anlar kameraya yansıdı.


Olay, Bursa'nın dağ ilçesi Keles Dağdibi köyünde bulunan camide meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin camiye girerek önce etrafı kontrol ettiği görüldü. Daha sonra hırsız mihrabın yanında duran iki şamdanın önce fişlerini çekerek daha sonrasında alıp camiden çıktı.


Olay sonrası imamın jandarmaya ihbarda bulunması üzerine ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışması başlattı.

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