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Bursa'da çamur yağdı, oto yıkamacılar bayram etti

Bursa’da dün akşam saatlerinde Kuzey Afrika’dan gelen toz bulutlarının yağmurla karışması sebebiyle çamur yağdı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutlarının yağmurla karışması sebebiyle çamur yağdı.


Dün akşam saatlerinde yağan çamurla birlikte araçları kirlenen vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti. Bursa'da oto yıkamacılar önünde uzun kuyruklar oluşunca yıkamacılar tam mesai çalışmaya başladı. Kaportada lekeler oluşmaması için sürücüler araçlarını hemen yıkamacıya götürdü.


Bursa'da uzun yıllardır oto yıkamacılık yapan Yüksel Çınartepe, "Dün akşam saatlerinde çamur yağdı. Sürücüler araçlarını yıkatmak için büyük talep gösteriyor. Biz de tam mesai çalışıyoruz. Vatandaşlar araçlarını yıkatmazsa bu çamur boyada lekeye sebep oluyor" dedi.

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