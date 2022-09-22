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Bursa'da can kurtaran şoförün o anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsünün, şoförünün can kurtaran müdahalesi saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsünün, şoförünün can kurtaran müdahalesi saniye saniye kameraya yansıdı.


İnegöl-Alanyurt arasında yolcu taşıyan Hakim Özdemir(45) yönetimindeki 16 M 06109 plakalı özel halk otobüsü, Köprülü kavşak mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Manevra yapan otobüs, orta refüj üzerinden tali yola geçti. Tali yolda seyir halinde olan kamyonete çarpmaktan, sürücünün manevrasıyla 1 saniye ile kurtulan otobüsteki yolcular, derin bir oh çektiler. Şoförün dikkati üzerine ucuz atlatılan kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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