Bursa'da can pazarı: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, önünde seyreden hafif ticari araca çarptı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kestel ilçesi Kazancı mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Metin Uyan(38) yönetimindeki 34 FMF 724 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Seda Çiftçi(37) yönetimindeki 34 DAB 590 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı.

Araçtan fırladı

Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan Azra Elfin Çiftçi(5) araçtan yaklaşık 20 metre dışarıya fırladı.

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Seda Çiftçi, Azra Elfin Çiftçi (5), Emre Ogeday (23) ve Metin Uyan (38) ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan 5 yaşındaki Azra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.