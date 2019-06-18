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Bursa'da can pazarı...Uçurumda ağır yaralı bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde saman yüklü traktörün sürücüsü uçuruma yuvarlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde saman yüklü traktörün sürücüsü uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen tesadüfen fark ettiği sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı


Edinilen bilgiye göre, İznik-Yenişehir karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada 16 UL 357 plakalı traktör sürücüsü Rahmi Gökhan, römorka yüklediği samanı İznik'e getirirken, virajı almayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Gökhan, devrilen traktörün üzerinden savrulup 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin imdadına yetiştiği sürücü, 112 ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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