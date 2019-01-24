İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da can pazarı...Yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

Bursa’da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan Şahin marka otomobil hurdaya dönerken, direksiyonda sıkışan sürücü sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldıKaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Kavşağı’nda meydana geldi.

Bursa'da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan Şahin marka otomobil hurdaya dönerken, direksiyonda sıkışan sürücü sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldı


Kaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Kavşağı'nda meydana geldi. 28 EN 020 plakalı otomobil ile belediye otobüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında otomobil sürücüsü, M.A. direksiyon koltuğunda sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartan sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, M.A.'yı ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.