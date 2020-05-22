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Bursa'da çarşı pazarda adım atacak yer kalmadı

Bursa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram öncesi vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti.

Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram öncesi vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti.


Valiliğin kararının ardından tarihi hanlar ve çarşı bölgesinde maske takılması mecburi hale gelirken, vatandaşların arife günü öncesi alışverişlerini yaparak çarşı ve pazardan ayrıldığı görüldü. Hem 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan Bayramı öncesi olması sebebiyle vatandaşlar adeta çarşı ve pazarları doldurdu. Pazar ve çarşıda yer yer vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Bayramlık alışverişlerini yapan vatandaşlar hemen evlerinin yolunu tuttu.

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