İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılıyor

Bursa’da korona virüs tedbirleri sebebiyle 23 Martta kapılarını kapayan tarihî çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılacak.

Bursa'da korona virüs tedbirleri sebebiyle 23 Martta kapılarını kapayan tarihî çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılacak.


Korona salgını sebebiyle 23 Martta kepenk indiren çarşı esnafı, 20 Nisanda dükkanlarının başında olabilecek. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan kapalı çarşı esnafının dükkanlarını açıp açmama tercihi kendilerine bırakıldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan çarşı için açıklamada bulunan Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, "Esnafımız 20 Nisanda kepenklerini açabilir. Ancak açıp açmama kararı kendi tercihleridir" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.