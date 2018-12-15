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Bursa'da çatı yangını

Bursa’da 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanların gök yüzünü kapladığı yangında çatı büyük hasar gördü.


Yangın, Osmangazi'ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir ikametin çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 sepetli araç ile çatıda kalanları kurtardı. Ekipler, 1,5 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.


Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

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