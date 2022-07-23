Bursa'da çayır tırtılı görülen ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı

Bursa'nın özellikle Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Nilüfer, Yenişehir ve Orhaneli ilçelerindeki tarım alanlarında görülen çayır tırtılına karşı İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ilaçlama mücadelesini etkili olarak sürdürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ilaçlama yapılan tarımsal alanları yerinde inceleyerek yapılan mücadele hakkında bilgi verdi.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda çayır tırtılının görülmeye başlandığı ilk günden itibaren etkili bir mücadele başlatıldığını ifade eden Esgin şunları söyledi:

Yüzde 80 kontrol altına alındı

Bursa'nın çeşitli ilçelerindeki özellikle ayçiçeği, mısır, şeker pancarı, karpuz ve biber ekilen tarımsal alanda rekoltenin yüzde 3'ünü etkileyen çayır tırtılına karşı mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Tırtılla havadan mücadeleye geçen hafta başlandı. Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle ilaçlandı. Bursa'da ayçiçeği ekili alanımız toplam 170 bin dekar alanı kapsıyor. Çayır tırtılı popülasyonu yaklaşık 6 bin dekarlık alanda görüldü. Rekoltenin yüzde 3.5'ine tekabül eden alanın yüzde 80'i hem havadan drone ile hem de yerden ekiplerle ilaçlandı.

Bursa'da 6 ilçede görüldü

Karacabey'de 5 köyde 1000 dekar alanda, Mustafakemalpaşa'da 7 köyde 720 dekar alan, Yenişehir ilçemizde 19 köyde 1900 dekar alan, Orhaneli ilçemizde 4 köyde 260 dekar alanda görülen çayır tırtılı drone ve yer aletleri ile Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Belediyelerimiz ve Ziraat Odalarımız eliyle ilaçlandı. Nilüfer ilçemizde 5 köyde 1300 dekar alanda, Mudanya ilçemizde 8 köyde 620 dekar alanda görülen çayır tırtılına yönelik İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz ve Ziraat Odalarımızın koordinasyonunda ilaçlama mücadelemiz devam ediyor.

Çiftçimizin her zaman yanındayız

Kestel, İnegöl, Keles, Yıldırım, Gürsu, Osmangazi, Orhangazi, İznik, Gemlik, Büyükorhan, Harmancık ilçelerimizde yapılan incelemeler sonucunda çayır tırtılı zararlısının önem arz eden bir zararı görülmediği tespit ettik. Bununla birlikte Çayır Tırtılı ile bulaşık sahalarda tüm çiftçilerimiz tarlalarını ilaçlamaları konusunda Tarım İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bilgilendiriliyor. Ekiplerimiz sürekli sahada olup hem tespit çalışmalarına devam ediyor, hem de çiftçilerimizin bilgilendirme süreçlerini sürdürüyor.