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Bursa'da çekicinin iş kazası

Bursa’da sürücüsünün hatalı park ettiği arazi aracını kaldırmaya çalışan çekici yan yattı.

Bursa'da sürücüsünün hatalı park ettiği arazi aracını kaldırmaya çalışan çekici yan yattı. Üzerindeki arazi aracıyla çapraz şekilde asılı kalan çekici, başka bir çekici tarafından kurtarıldı.


Olay, Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, yol kenarına hatalı park eden 16 BLT 94 plakalı arazi aracını kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı'na ait bir çekici, arazi aracının ağırlığında dolayı yan yattı. Üzerindeki 2 tonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için başka bir çekici çağrıldı. Bir süre kapanan yol, çekicinin ve arazi aranın çekilmesiyle trafiğe açıldı.

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