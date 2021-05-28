Bursa'da cep telefonu kapkaççısı tutuklandı

Bursa'da pastahane çalışanı genç kızın cebindeki telefonu çalan kapkaççı tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir pastahanede çalışan Didem Turan, iş yerini açmak için kapıya geldiği sırada arkasından yanaşan E.A, arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre kovalayan ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkâlini belirledi. Şüpheliler E.A. ve H.C.'nin kaçış güzergahını tespit eden polis, kısa süren çalışmalar sonucu şahısları Anadolu Mahallesi'ndeki boş arazide yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suçu işleyen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.C. ise adlî kontrollü olarak serbest bırakıldı.